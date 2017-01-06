韓允設慰安婦銅像 日召回大使以表抗議

日本內閣官房長官菅義偉宣布，立即召回駐韓大使與駐釜山總領事表達抗議。（圖/美聯社）

韓國南部大港釜山市（Busan）日前允許，公民團體將慰安婦銅像重新豎立於日本總領事館前，再次挑起日韓歷史敏感的神經。然而在日本官方多次表達抗議及要求撤除未果後，日本內閣官房長官菅義偉（Yoshihide Suga）宣布，對於韓國此舉表達遺憾，並將召回駐韓國大使長嶺安政以表達正式抗議。

據日本NHK新聞報導，面對去年年底（12/30）韓國釜山重新允許設立慰安婦銅像一事，日本政府今做出最後決定，由日本內閣官房長官菅義偉宣布，立即召回駐韓大使長嶺安政和駐釜山總領事森本康敬，以表達對韓國政府的嚴正抗議。面對韓國執意重新豎立銅像，菅義偉表示，即日起包含兩國貨幣和高層經濟協議將無限期停滯，並抨擊韓國在前年（2015）達成雙邊和解協議後仍出此策略，是刻意單方面破壞兩國的友好關係。

日前韓國公民團體集結抗議兩國協議，在首爾日本大使館前豎立慰安婦少女銅像。（圖/中央社）

日本在上世紀40年代向外發動侵略戰爭，戰爭期間曾透過「強徵」或「誘騙」的方式徵召台灣、中國、韓國等地的少女，送往前線擔任「慰安婦」的職務。多數史學家認為這就一種強迫的性奴隸制度，造成數萬至數十萬名少女遭到無情地摧殘。面對這個史實的悲劇，日本政府始終不願對倖存者正式表達道歉與賠償，台灣的婦女救援基金會也多次與多名仍在世的前慰安婦赴日提起訴訟，外交部與立法院也公開聲援，但至今仍無法得到實際的道歉與賠償項目。

「慰安婦」議題是橫在日、韓、中、台等國之間長期的歷史傷痕，日本政府對此遲遲不願正式道歉，韓國雖在前年（2015）達成「和解協議」，迫使日本對在世受害者與其家屬進行賠償，但此協議內容卻引起韓國民眾和輿論的砲轟，憤怒的公民團體更在首爾與釜山的日本使領館前豎立慰安婦銅像，藉此向外界與民眾表達反對協議的態度。如今日本撤回外交官的舉動，夾在國內輿論與日本壓力間的韓國，會如何回應此次危機，將會決定未來日韓關係的變化程度。

(中時電子報)