林全漲價必然是誤解？李明賢：薪水絕對沒有漲

林全(右)表示一例一休不至於造成物價全面上漲，李明賢解讀「當然不會什麼都漲，不信的話看你的薪水就知道了？你的薪水絕對沒有漲！」(中時資料照)

一例一休上路百業喊漲，行政院長林全接受媒體訪問說「漲價是必然結果」，引爆民眾怒火，遭網友酸「店家不漲都不好意思了」，連前總統陳水扁的兒子陳致中也批林全「嚴重失言」。眼看民怨止不住，林全澄清是媒體誤解我，一例一休不至於造成物價全面上漲。對此，國民黨文傳會副主委李明賢臉書上發文表示「財政學者出身的林老師該不會是想告訴我們，當然不會什麼都漲，不信的話看你的薪水就知道了？你的薪水絕對沒有漲！」

「一例一休」的衝擊在2017年全面爆發，民眾快被物價上漲吞沒，但行政院長林全一句「漲價是必然結果」，讓民眾質疑根本是為業者漲價掛保證，總統府前副祕書長羅智強也認為這番話是想創造「物價不斷上漲的恐慌性預期心理」，想引發「全面性的通貨膨脹」嗎？

面對排山倒海的民怨，林全澄清是媒體誤解我「一例一休不至於造成物價全面上漲」對此，李明賢臉書發文表示「財政學者出身的林老師該不會是想告訴我們，當然不會什麼都漲，不信的話看你的薪水就知道了？你的薪水絕對沒有漲！」

李明賢認為前幾天林老師才說一例一休後，「漲價是必然的結果」、「改革需要付出代價」、「一例一休是社會進步的象徵」，甚至昨天行政院發言人還發表了經濟學劃時代發現的「物質不滅定律」，新的一年短短幾天政府就幫我們上了不少經濟課了！

李明賢接著自嘲可能書讀得少，只知道今天買便當的時候漲價了，飲料也漲價了，還好錢有帶夠，不然就糗了！

(中時電子報)