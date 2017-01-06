日月光K7廠偷排廢水 廠長無罪判決撤銷發回更審
日月光公司K7廠被控在4年前偷排廢水汙染後勁溪案，一審將K7廠長蘇炳碩等4人判刑1年4月到1年10月不等徒刑、都獲緩刑，日月光判罰300萬元，二審逆轉改判無罪、免罰，但最高法院認為二審沒有調查清楚檢方起訴事實，撤銷判決發回高雄高分院更審。
2013年10月1日上午9點，日月光委託漢華水處理工程公司人員，到楠梓K7廠更換鹽酸儲桶管線止漏墊片，因人員經驗不足，未事先通知K7廠關閉鹽酸儲桶感應器自動補充程式設定，發生鹽酸溢流進入K7廠廢水處理系統，排入後勁溪後致沿岸養殖魚塭受到汙染。
經檢方起訴後，高雄地院依非法清理廢棄物罪對日月光處罰金300萬元，K7廠長蘇炳碩判刑1年4月、緩刑4年，廢水組主任蔡奇勳1年6月、緩刑4年，廢水組工程師游志賢1年10月、緩刑5年，王程師劉威呈1年8月、緩刑5年，緩刑期間須接受法治教育及義務勞務。
但高雄高分院卻認為，日月光K7廠的廢水是經由廢水處理設施處理後，以管線或溝渠排放，不屬事業廢棄物範疇，不能依非法清理廢棄物罪處罰，只能論處「水汙染防制法」，但案發當時對於排放含有害健康物質之廢汙水並無罰責規定，因此逆轉改判無罪、免罰。
判決一出引發爭議，檢方提起上訴，最高法院審理後認為，日月光排放的5000多噸廢水，含鎳、銅和強酸等重金屬污泥，有害人體健康，違反廢棄物清理法，雖然水汙染法當時尚未修法，沒有處罰規定，但被告仍可以論處非法清理廢棄物罪。
合議庭也表示，被告在偵訊時都承認，案發時廢水和汙泥酸度太高，卻「以生產線為重」，不願停工避免損失，因此不是廠方應變不足，而是顯然有犯意，這些二審都應該再調查清楚，因此撤銷二審無罪、免罰判決，發回更審。
(中時)
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