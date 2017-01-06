徐國勇：內閣沒有調整的計畫

行政院發言人徐國勇今天表示，目前為止，內閣沒有任何調整的計畫，也沒有這方面的訊息，「我很肯定的告訴各位媒體朋友，沒有這一回事」。

徐國勇今天上午陪同行政院長林全出席國家蚊媒傳染病防治研究中心台南研究中心大樓啟用、接受媒體訪問「農曆年前是否進行內閣調整」時說，沒有這一回事，到現在為止，內閣沒有改組的計畫跟訊息，也沒有閣員表達疲勞或倦勤。

對於立法院未把老屋稅捐條例及證交稅等法案排進議程，徐國勇表示，振興及刺激經濟的法案是行政院所期待的，但行政、立法之間有監督制衡的關係，當法案提送立法院，立法院認為這部份必須要有更審慎的審理機制，這是立委的職權，立法院和行政院是平行的單位，立法院的職權，行政院完全尊重。

徐國勇說，「我想院長沒有什麼意外或沮喪，這本來就是立法院的職權，行政院就是尊重」。1060106

(中央社)