徐國勇：內閣沒有調整的計畫
行政院發言人徐國勇今天表示，目前為止，內閣沒有任何調整的計畫，也沒有這方面的訊息，「我很肯定的告訴各位媒體朋友，沒有這一回事」。
徐國勇今天上午陪同行政院長林全出席國家蚊媒傳染病防治研究中心台南研究中心大樓啟用、接受媒體訪問「農曆年前是否進行內閣調整」時說，沒有這一回事，到現在為止，內閣沒有改組的計畫跟訊息，也沒有閣員表達疲勞或倦勤。
對於立法院未把老屋稅捐條例及證交稅等法案排進議程，徐國勇表示，振興及刺激經濟的法案是行政院所期待的，但行政、立法之間有監督制衡的關係，當法案提送立法院，立法院認為這部份必須要有更審慎的審理機制，這是立委的職權，立法院和行政院是平行的單位，立法院的職權，行政院完全尊重。
徐國勇說，「我想院長沒有什麼意外或沮喪，這本來就是立法院的職權，行政院就是尊重」。1060106
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。