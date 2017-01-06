傳府院不滿議程 柯建銘：不知道
媒體報導總統府與行政院不滿證交稅條例部分條文修正草案等2案未列入臨時會議程，民主進步黨立法院黨團總召集人柯建銘今天表示，他不知總統蔡英文是否不高興。
中國國民黨團總召廖國棟說，「又不是行政院的立法局，我們是堂堂中華民國的立法院」，希望總統府與行政院多尊重立法院。
媒體報導，都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案與調降當沖證券交易稅率的證交稅條例部分條文修正草案未列入臨時會議程，總統府與行政院不滿。
柯建銘上午出席朝野協商前受訪表示，報紙這樣解讀不一定非常正確，中間很多曲折過程，在背後講任何話都不很適當。
他說，黨團會把這2案列為下會期最優先法案，和拚經濟有關，提早處理災防型都市更新。
至於蔡總統是否不高興，柯建銘表示，他不知道，從沒看過蔡總統高興或不高興的臉色。
廖國棟說，要求臨時會不排這2案是在野黨提案，老屋健檢很重要，但外界意見很多元，黨團要求開公聽會，立法院長蘇嘉全同意，但臨時會沒時間排。
證交稅條例部分條文修正草案部分，他說，急著要立法委員審還沒付委的提案，對立法院非常不禮貌。
此外，廖國棟表示，蘇嘉全任立法院長已漸入佳境，國會議長要有高度，目前這個高度慢慢穩定下來了。1060106
(中央社)
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