義大利慶祝主顯節 聖誕女巫來送禮

1/6是義大利的巫婆節類似台灣的兒童節，因為巫婆會帶禮物給乖小孩喔！(圖片來源/ casaitalia.tw)

每年的一月六號在義大利是個稱為「主顯節 Epifania」的節日，這天正是聖誕節後的第12天，也是聖誕假期的最後一天。但對多數義大利小孩來說，他們最關心的是聖誕女巫“La Befana”來給他們送過禮物了沒。

聖誕女巫“La Befana”是一個古老和受歡迎的義大利聖誕節傳統，其起源可追溯到13世紀，來源於主顯節（Epifania希臘語意為“表現”或“出現”），傳說在聖誕節後的第12個晚上（1月5日），東方三賢士在尋找Bambin gesù（嬰兒耶穌）的途中迷了路，敲門向“La Befana”問路，要求女巫“La Befana”（是一位有著大紅鼻子和輕微駝背的老巫婆）加入他們的尋找。她最初拒絕了，說她有太多的家務，但後來改變主意。事後“La Befana”相當懊悔，於是準備了一整袋的糖果當禮物，但因為她不認識小耶穌，只好一路贈送給小朋友，希望可以巧遇上帝之子。（嬰兒耶穌）。

義大利的孩子們6號一早醒來，在襪子裡絕對找得到很多的糖、餅乾或乾果。當然那還要看看一年來小朋友的表現：乖小孩將得到很多好吃、美麗的糖果，而不乖的，只能在他的襪子裡找到黑炭（事實上黑炭是用黑糖做的）。(圖片來源/ casaitalia.tw)

因此，每年1月5日晚上，“La Befana”乘著她的魔法掃帚，到義大利的每個房子尋找耶穌並帶給孩子們禮物。所以孩子們會留襪子在壁爐旁，她留下caramelle（糖果）和禮物給乖巧的孩子們，如果是淘氣的孩子則留下一大塊黑煤carbone（黑糖）。

天主教徒認為，東方三賢士在1月6日主顯節這天見到了剛誕生的小耶穌，並送上黃金、乳香和沒藥3樣珍貴禮物，這是耶穌首次顯現給外邦人。

義大利儘管深受天主教影響，但古老的異教徒傳統仍流傳下來。

早在耶穌誕生前，農民會在冬季歲末焚燒老婦人造型的布偶，象徵告別舊的一年，並祈求新的一年能夠豐收。

義大利的孩子們真的很幸福，聖誕節收到許多禮物，過沒多久兒童節又有禮物可以拿!市街上因應巫婆節而販售的商品玲瑯滿目。(圖片來源/ casaitalia.tw)

義大利人從12月8日的「聖母無染原罪日」開始慶祝聖誕節，為期近1個月的慶典，在主顯節這天畫下句點。義大利在“La Befana”的節慶過後，就是學校新學期的開始！以往也是冬季大折扣的開始，但近年來，因為經濟不景氣，所以打折日期提前了，今年在1月2日就開始！

(中時電子報)