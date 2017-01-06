義大利慶祝主顯節 聖誕女巫來送禮
每年的一月六號在義大利是個稱為「主顯節 Epifania」的節日，這天正是聖誕節後的第12天，也是聖誕假期的最後一天。但對多數義大利小孩來說，他們最關心的是聖誕女巫“La Befana”來給他們送過禮物了沒。
聖誕女巫“La Befana”是一個古老和受歡迎的義大利聖誕節傳統，其起源可追溯到13世紀，來源於主顯節（Epifania希臘語意為“表現”或“出現”），傳說在聖誕節後的第12個晚上（1月5日），東方三賢士在尋找Bambin gesù（嬰兒耶穌）的途中迷了路，敲門向“La Befana”問路，要求女巫“La Befana”（是一位有著大紅鼻子和輕微駝背的老巫婆）加入他們的尋找。她最初拒絕了，說她有太多的家務，但後來改變主意。事後“La Befana”相當懊悔，於是準備了一整袋的糖果當禮物，但因為她不認識小耶穌，只好一路贈送給小朋友，希望可以巧遇上帝之子。（嬰兒耶穌）。
因此，每年1月5日晚上，“La Befana”乘著她的魔法掃帚，到義大利的每個房子尋找耶穌並帶給孩子們禮物。所以孩子們會留襪子在壁爐旁，她留下caramelle（糖果）和禮物給乖巧的孩子們，如果是淘氣的孩子則留下一大塊黑煤carbone（黑糖）。
天主教徒認為，東方三賢士在1月6日主顯節這天見到了剛誕生的小耶穌，並送上黃金、乳香和沒藥3樣珍貴禮物，這是耶穌首次顯現給外邦人。
義大利儘管深受天主教影響，但古老的異教徒傳統仍流傳下來。
早在耶穌誕生前，農民會在冬季歲末焚燒老婦人造型的布偶，象徵告別舊的一年，並祈求新的一年能夠豐收。
義大利人從12月8日的「聖母無染原罪日」開始慶祝聖誕節，為期近1個月的慶典，在主顯節這天畫下句點。義大利在“La Befana”的節慶過後，就是學校新學期的開始！以往也是冬季大折扣的開始，但近年來，因為經濟不景氣，所以打折日期提前了，今年在1月2日就開始！
(中時電子報)
文章來源：CASA ITALIA
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