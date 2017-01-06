年度10大傷心新聞　「眼睛業障重」驚上榜

全台328名諮商心理師票選出2016年10大影響國人心理健康新聞。（倪浩倫攝）

「假的！」「哎呀我的眼睛業障重啊！」日前海濤法師一席「要太太看到先生外遇時的自我催眠」的超狂開示，不僅震驚世人，更也入選2016年度10大最令國人傷「心」新聞。其餘包括小燈泡事件、輔大性侵事件、台鐵區間車爆炸等均上榜。

中華民國諮商心理師公會全國聯合會今公布，全台328名諮商心理師上網投票、選出年度10大影響國人心理健康新聞，前三名依序為隨機殺童的小燈泡事件、輔大性侵事件及處理過程、台南維冠大樓倒塌，其餘還包括陸客團火燒車事件、台鐵爆炸案、鄭捷伏法等，網路瘋傳的海濤法師開示則名列第9名。

諮商心理師公會全聯會發言人林萃芬指出，從中分析，不健康的心理狀態，不再只會影響個人，更恐危及社會大眾的生命安全，像是小燈泡、陸客團火燒車、台鐵引爆炸彈等事件；諮商心理師公會全聯會理事長徐西森提醒，若發現周遭親友的行為有異、常無法適度控制及發洩自身情緒，以及無法保持良好人際關係，甚至依有藥、酒癮，便應儘早協助對方尋求專業協助。

針對在各大媒體、論壇引起熱議的輔大性侵事件處理過程、導致受害人遭二度傷害，林萃芬說，該事件反應出部分大學生缺乏「身體自主權」的觀念，誤認為對方喝醉、失去知覺就是發生性關係的最佳時機，學校應加強「尊重身體自主權」的觀念，避免再傳酒後性侵事件。

名列年度第9名影響國人心理健康的「海濤法師開示」，林萃芬說，觀察發現，不少國人在面對情感困擾時，第一時間會尋求宗教、算命的慰藉，只能催眠自己「一切是假的」，卻無法真正解決問題，進而讓心理產生更大的矛盾和壓力，「還是應尋求真正有幫助的心理諮商」。

農曆春節即將到來，也代表著台南維冠大樓倒塌事件將屆滿周年。台南市諮商心理師公會理事長黃雅羚提醒，災難發生後1～2年，都是哀傷失落反應的關鍵時期，此刻無論對生還者、還是罹難者家屬，都容易觸景生情，周遭親友應給予更多的關心與陪伴。

2016年影響國人心理健康的十大新聞：

一、「小燈泡」被殺，精神病人是未爆彈？

二、輔大性侵事件處理過程，受害人受二度傷害

三、台南維冠大樓倒塌死傷百餘人，極需心理重建

四、遊覽車26人桃園喪命，陸客差一步就回家

五、警察壓力大，自殺頻傳

六、鄭捷伏法，彰顯社會公義

七、身心俱疲，少婦攜二子自殺，竹科工程師崩潰

八、人生不如意，台鐵區間車引爆炸彈，21旅客受傷

九、法師開示，先生外遇時太太可以告訴自己：「假的！」，此種「婚姻輔導」令大眾譁然！

十、華航大罷工，勞資關係不應是零和關係

(中時)