傳吳敦義9日宣布選主席 鍾小平：已全面啟動

傳吳敦義參選國民黨主席。(時周提供)

長期與吳敦義親近的鍾小平表示，吳敦義和洪秀柱的最終決戰點將是一中各表與一中同表的論述，目前吳營全面啟動，包括馬金和郝以及吳伯雄等都已談過，連家也支持，據鍾估計，除了部分不分區立委外，吳將得到30席以上支持。

鍾昨日對記者說，他估計吳會在十天內宣布，但今天記者致電公孫策，吳的親近策士，他則否認此說，並稱以吳的個性，會在登記截止前一周內才宣布。

吳敦義辦公室今天表示，9日上午在台大校友會館確實有安排記者會，是否參選，吳敦義將對外界說明。

(旺報)