化療嘔吐自責丟臉 女星不忍癌母瘦到像骷髏

陳艾熙曝母化療過程，讓她心疼不捨。(圖/陳艾熙臉書)

藝人陳艾熙曾是《大學生了沒》固定班底，近年積極往演藝圈發展的她，闖出不俗成績，不過近日受訪時提到，在高中時期母親罹患直腸癌，在化療後竟瘦得像骷髏一樣，讓她是萬般心疼不捨。

根據《蘋果日報》報導，陳艾熙透露母親先是罹患直腸癌，先是進行放射治療、開刀拿掉腫瘤等手術，最後則是進行化療，原預計療程需做12次，但由於身體過於虛弱，加上身心受盡煎熬的母親說出「寧願舒舒服服地結束生命，也不要這樣痛苦地結束生命」，因此經過醫生同意後先停止化療，再定期追蹤。

不過卻在定期追蹤滿3年前，發現癌細胞轉移到肺部，只好動手術割掉腫瘤，再做4次化療，這些療程不僅讓母親頭髮狂掉，就連手指甲末梢神經都是黑的，有次在醫院大廳忍不住吐出來，讓母親覺得相當丟臉，還得讓別人打掃嘔吐物，自責相當不應該。

雖然母親身體狀況已穩定，不過由於是會遺傳的，加上女兒機率比兒子高，也讓母親擔憂她的狀況，去年陳艾熙在大陸拍戲，由於長期熬夜加上水土不服，讓她臉上、頭皮都長了帶狀皰疹，這讓母親知情後相當不捨，更哭著對她說：「如果要這樣賺錢我不要，妳回來，媽媽只要妳健康」，母女兩人因共同經歷多次生離死別的關頭，也讓彼此關係更加親密。

(中時電子報)