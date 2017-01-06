慢性虛寒及過敏 三九貼減輕症狀

我要評比

中醫利用一年中最熱、最冷的兩個時節，以「三伏貼」及「三九貼」來治療慢性虛寒疾病，藉此減輕過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎等症狀。

中醫師劉淑清表示，依據中醫學「調和陰陽」的理論，對於過敏性鼻炎、氣喘等容易在冬天發作的疾病，除了採「冬病夏治」原則外，也適宜在陰氣旺盛的冬季加強治療。

她說，「冬病夏治」是在陽氣旺盛的夏季「三伏天」進行預防治療；而「冬病冬治」則是在陰氣最旺盛的「三九天」進行治療，可透過敷貼來降低疾病發作率、減輕症狀。

劉淑清指出，「三九天」是指冬至後的3個九天。2016年冬至為12月21日，以此推算，「三九天」分別為12月30日、1月9日及1月17日。

她說，「三伏貼」與「三九貼」，都是在病人背部特定穴位貼上溫熱藥物進行治療；透過溫陽、逐痰、袪寒的中藥進行穴位敷貼，讓藥性經由經絡氣血直達病處，達到扶正、袪邪效果。

由於「三九貼」是選用具辛溫逐寒、芳香通竅、袪痰平喘的中藥材製成的貼片，因此孕婦、2歲以下幼兒、皮膚有創傷、潰瘍、感染者、皮膚疾病者、出血性疾病、嚴重心肝腎功能障礙者不宜敷貼。1060106

(中央社)