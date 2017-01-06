高市民生醫院醫師涉收賄 雄檢起訴

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高雄市立民生醫院骨科林姓醫師涉與藥商勾結，採購獨家關節注射劑，並向藥商收賄新台幣280多萬元。高雄地檢署偵結，依貪污罪嫌起訴。

高雄地檢署指出，林姓醫師涉嫌於民國102年間與藥品公司鄭姓負責人接洽後，簽請採購這家藥品公司的獨家商品關節注射劑後，再與藥品公司李姓區經理談妥，以每支注射劑單價的一定比率作為賄款。

高雄地檢署檢肅黑金專組檢察官獲報後，指揮法務部調查局高雄市調處蒐證，檢調並於105年7月搜索多處，當場在林姓醫師高雄市住處查獲疑為賄款的現金100多萬元及名表等相關物證，傳喚林姓醫師、鄭姓藥商和李姓區經理及王姓業務員等到案調查。

檢調人員查出林姓醫師涉嫌收賄280多萬元，雖然林姓醫師否認向藥商收賄，並辯稱檢調所查扣的現金是薪資所得。不過，檢調依據到案藥商及業務人員說明，認為林姓醫師涉犯貪污治罪條例職務收受賄賂。

高雄地檢署偵結，依貪污罪嫌起訴林姓醫師；鄭姓藥商和李姓區經理及王姓業務員，於偵查中自白犯行，均予緩起訴，並科處12萬元至15萬元的處分金。1060106

(中央社)