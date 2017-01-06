林鶴明總統府任職 柯文哲：算升官祝福
台北市長柯文哲今天說，中央和地方常有人才交流，發言人林鶴明到總統府任職算是升官且增加歷練，「祝福他」，和總統蔡英文幕僚都有很多聯絡管道。
柯文哲上午出席「106年度台北市庇護工場春節產品宣導」記者會，會後受訪時，被問及關於發言人林鶴明將到總統府任職一事。據了解，林鶴明預定1月底前上任。
柯文哲說，中央跟地方本來就常有人才交流，市府就有很多同仁到中央任職，沒有什麼特別地方，很多中央官員到市府上班，像是稅捐處長，「對他來講是升官，增加歷練，對他都是好的，就祝福他」。
媒體提問，林鶴明赴總統府是否拉近和總統蔡英文的關係，柯文哲表示，和總統旁邊幕僚本來就認識，「所以就算他沒去，也有很多聯絡管道，他過去，就多一個」。
至於林鶴明到總統府是否意味著和民進黨要合作，柯文哲笑說，還是平常心，不管怎樣，「民進黨還是很重要的盟友」，戰略不會改變。
柯文哲提到，「有跟我談過的是總統府代秘書長劉建忻」，當時，就回沒問題；至於林鶴明何時提出離開時間，柯文哲說，每天事情太多記不清楚，「年輕人有升官的機會就會祝福她，有時也會互相借將」。
柯文哲說，目前發言人職缺由副劉奕霆接任。1060106
(中央社)
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