新年送暖 旅菲南線台商會助颱風災民

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強颱「納坦」於去年耶誕節期間蹂躪呂宋島南部地區，災情慘重，迄今仍有約4成社區尚未恢復通電。旅菲南線台商會發動捐款，在新的一年剛到來之際，展現台灣人的關懷之意。

「納坦」去年耶誕節吹襲呂宋島南部地區，造成至少6死、19人失蹤，光是農作物損失就高達4億披索（約新台幣3億元），此外還有大片區域停電，截至今日，還有70多萬戶家庭無電可用。

旅菲南線台商會會長陳振興響應姐妹會南甘鄰省（Camarines Sur）商會的請求，於第1時間發動會員認捐，獲得熱烈響應，募得20多萬披索的愛心投入，匯予對方。

旅菲南線台商會創會長陳文儒表示，「基於推動社會服務工作的原則，商會會員積極參與社會公益活動，期待能夠在節慶之際，對需要幫助的人，提供棉薄之力！」

成立已有16年，旅菲南線台商會擁有自己的會館，除經常性會務外，還常舉辦有意義的活動，包括連續8年的羅慕斯總統盃高爾夫賽，陪同菲律賓前總統羅慕斯訪台，最近才斥資300萬披索舉辦了「春之韻4」慈善文化公演。1060106

(中央社)