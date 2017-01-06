亞馬遜書店將進軍一級戰區曼哈頓
正當全美最大零售連鎖書店邦諾公司（Barnes & Noble）逐步退出紐約市場之際，從網路世界進軍實體店面的全球最大網路零售商亞馬遜書店（Amazon Books）今春將進軍曼哈頓。
亞馬遜書店最快春天將與紐約客見面，這也是美國東岸第1家實體書店，西岸的西雅圖2015年底已成立首家亞馬遜書店。
網路世界來臨，連帶改變愛書者購書習慣，從走入店家改由網路宅購，導致邦諾書店等一家家關門，或改變經營模式，朝結合咖啡舖等複合經營型態。
亞馬遜近來反其道而行，從網路世界進軍實體，這回更打算進軍美東紐約一級戰區曼哈頓，計畫在靠近中央公園旁，哥倫布圓環川普國際大飯店對街的時代華納中心（Time Warner Center）3樓成立美東第1家書店。台灣的外貿協會去年第3屆紐約「台灣精品獎」即選在時代華納中心2樓舉行。貿協從前2屆在中央大車站更改舉辦地點，也是著眼此購物中心的高端客戶群。
對美東首家實體書店，亞馬遜未多做說明，但時代華納中心3樓4000平方呎店面已快馬加鞭裝潢中，預計今春開張，屆時紐約客又多了1個購書新去處。
初期亞馬遜書店內部沒有像邦諾書店一樣有咖啡館，但可能配合不夜城曼哈頓生活型態，朝24小時經營模式，同時另將在諸如西曼哈頓新開發區哈德遜廣場（Hudson Yards）等續覓地點開設分店，而且不排除融合食品雜貨的複合店模式。1060106
(中央社)
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