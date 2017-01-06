蔡依林摔跤跪地唱 自嘲像中樂透
歌手蔡依林（Jolin）昨晚在中國大陸抱病表演，剛開口唱就摔跤雙膝跪地，但她繼續演唱；今天在社群網站微博報平安，踩到靴子外露的鞋帶圈摔跤，自嘲像中樂透。
蔡依林近來感冒，昨晚在中國大陸「酷狗直播繁星音樂盛典」表演，唱「美杜莎」時，穿開衩及膝裙的蔡依林，從舞群後方邊向前走邊跳舞，沒想到才唱一句就摔跤雙膝跪地。
跪地時，蔡依林用沒拿麥克風的右手撐地，臨危不亂的她持續演唱，邊唱邊笑，再站起身，繼續與舞群唱跳，大秀舞技，完成「美杜莎」精彩演出。
蔡依林凌晨在微博向粉絲報平安，並上傳多張表演照片表示，踩進靴子外露的鞋帶圈裡，「機率超小有如中了樂透般的摔了一跤」，感謝歌迷還是一如往常熱情如火，「膝蓋沒事，感冒繼續康復中，啾」。
去年7月蔡依林在馬來西亞戶外開唱時，就曾因下雨舞台溼滑，唱到一半突然重摔在台上，轟然一聲，粉絲看到驚叫，但蔡依林立刻站起來繼續唱，展現敬業態度。1060106
(中央社)
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