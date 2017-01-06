松本潤偷吃AV女優 井上真央傳怒斬婚事

松本潤爆劈腿後，傳出井上真央有意斬斷婚事。（圖／取自IG）

傑尼斯組合「嵐」成員松本潤，上月被八卦雜誌《週刊文春》踢爆他劈腿交往11年的女友井上真央！且偷吃對象還是AV女優葵司，讓許多粉絲都相當震驚，而這也讓屢傳好事近的倆人備受考驗，現在更有指井上真央有意怒斬婚事。

松本潤自從被爆出偷吃AV女優後，不少井上真央粉絲都相當不滿，除了臭罵松本潤，小三葵司網頁也被灌爆，至今還沒出面說明。只是松本潤和井上真央交往長達11年，遭劈腿還被蒙在鼓裡，這些年還有傳兩人有意步入禮堂，怎知最後爆出劈腿醜聞。

現在更有報導指出井上真央很有可能已經和松本潤分手，兩人傳了多年的婚事也告吹。但另一方面，這卻對很不想成員結婚的傑尼斯很有好處。

(中時電子報)