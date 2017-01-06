農會改選 藍開記者會批綠吃相難看

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農會代表選舉將在2月19日舉行，藍綠在地方短兵相接，國民黨立委黃昭順、張麗善與林為洲6日舉行記者會。（張鎧乙攝）

農會代表選舉將在2月19日舉行，藍綠在地方短兵相接，國民黨立委黃昭順、張麗善與林為洲6日舉行記者會，重批民進黨違法亂紀，吃相難看，張表示，民進黨仗著立院多數與執政優勢，下放許多資源，農委會甚至草率修改「農會選舉罷免辦法」，要求農會應候選人要求，應提供選舉人名冊。

(中時)