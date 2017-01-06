台南蚊媒中心啟用 林全期許不用半夜打蚊子
南台灣飽受登革熱疫情之苦，台南市前年甚至還被奪走112條人命，中央也因而決定在台南市成立國家級的蚊媒中心，行政院長林全今天南下主持台南研究中心大樓啟用儀式時，特定發表3個期許，期望不僅降低本土病例、研擬滅蚊戰略，同時還能技術獨步全球進而成為政府新南向政策的重要媒介；林全還打趣說，希望還能發明出先進的滅蚊器，讓他以後「不用半夜再爬起來打蚊子」。
因應蚊媒傳染疾病擴散的威脅，國家衛生研究院陸續在台南、高雄及屏東建立據點，前行政院長張善政卸任之前曾替台南研究中心掛牌，政黨輪替後，由林全接手啟用。
今天上午林全為此大樓主持啟用儀式，同時參觀內部設備，校閱防疫人員。他表示，早在擔任主計長時就關心蚊子問題，對付蚊子除了要有戰略之外，重要的還是要有穩定的制度，中央與地方一起努力，建構防蚊研究中心；他也期許蚊媒中心除能降低本土性登革熱病例外，還要結合台灣的醫療水準及實境場域，深入擬定登革熱與茲卡病毒的防疫戰略，讓台灣的防疫能力獨步全球並輸出他國，成為政府新南向政策的利器。
(中時)
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