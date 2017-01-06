一例一休衝擊 台安醫院宣布關閉周日下午門診

台安醫院今公告，3月起將關閉周日下午門診，改增設周五下午門診。（台安醫院提供）

一例一休衝擊民眾看病，繼台大醫院宣布將減少周六門診、挪至周一到周五周間，少數周日有開診的台安醫院今也宣布，3月1日起，將關閉周日下午門診，改增設周五下午門診，並逐步縮減周間夜診，這也是該院60年來首度開設周五下午門診。

台安醫院今公告，為因應「一例一休」勞基新制，今年3月1日起，將關閉周日下午門診，改增設周五下午門診，並逐步縮減周間夜診，預估應能減少對民眾就醫權利及營運成本所造成的衝擊。在這之前，台大醫院也宣布，4月起，該員周六門診將全面減診，挪至周一至周五的周間。

(中時)