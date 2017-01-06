宣導婦幼安全 北市12正妹女警拍月曆
台北市政府警察局選出12名外型亮眼又專業女警，拍攝「（民國）106年婦幼安全大使電子月曆」，宣導婦幼安全，今天亮相，免費供民眾上網下載。
經3個月嚴格選拔，選出12名女警，平均受過120小時婦幼安全訓練，參與多場校園婦安活動，經驗豐富，外型更是令人驚豔，有人甚至有小小明星臉，像神似藝人劉香慈、任容萱等。
北市警方上午舉行記者會，發布電子月曆，並播放女警們拍攝幕後花絮，不少有趣漏網鏡頭，希望藉甜美女警們，向社會大眾宣導婦幼安全。
女警們也苦練多時韓國女子偶像團體SISTAR 「SHAKE IT」舞蹈組曲，結合6大婦幼安全標語，在現場演出，展現青春、活潑氣息。
北市府警察局長邱豐光表示，婦幼安全工作需女性溫柔、善於傾聽特質，女性警察同仁在婦幼安全工作上一直有重要角色。為喚起大眾重視婦女、兒童保護，推出「106年婦幼安全大使電子月曆」，期盼藉網路無遠弗屆傳播力量，將婦幼安全零暴力理念傳達到各角落。
北市警方表示，入選女警須親民專業，在轄區派出所受理過家暴、性騷及性侵等有豐富婦幼案件處理經驗，這是北市府警察局首推婦幼安全大使電子月曆，發表後，民眾可到社群網站臉書（facebook）「珍妮姐姐」粉絲團免費下載。1060106
(中央社)
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