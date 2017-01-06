一例一休衝擊 經長李世光：勞動部將宣布新政策

經濟部長李世光指出，針對彈性工時和調適期，勞動部已經在規畫，最近會宣布新的政策，經濟部會全力協助。（盧金足攝）

台灣機械工業公會理事長柯拔希表示，有產業才有勞工，一例一休對很多產業不能完全百分之百適用。（盧金足攝）

友嘉集團總裁朱志洋說，製造產業走向自動化，以自動化取代人力，提升效率。（盧金足攝）

經濟部與台中市府今天舉行「智慧∞機械高峰論壇」。（盧金足攝）

一例一休上路後，衝擊各行各業，經濟部與台中市府今天（6日）舉行「智慧∞機械高峰論壇」，台灣機械工業公會理事長柯拔希表示，新政策出來大家要適應一段時間，該調整的業界會調整，但產業界的聲音，也是很重要，「有產業才有勞工！」很多機械業需在海外對裝機，不一定要全部人都適用一種法規；經濟部長李世光說，在彈性工時中有較好的調適期，勞動部已經在規畫，最近會宣布新的政策，經濟部會全力協助。

這場「智慧∞機械高峰論壇」，有五百多名產官學研各界參與，產業界都很關切一例一休的後續影響。

李世光說，中央和地方是產業推動重要平台，現在正努力與八大工商團體討論這件事，工商團體看這件事的思維，最重要的是更彈性的工時，在彈性工時中有較好的調適期，勞動部已經在規畫，最近會宣布新的政策，經濟部會全力協助。

身為機械業龍頭，柯拔希強調，台灣產業要繼續發展，勞方與資方會取得平衡，朝正面去看，勞工權益一定要照應，也要持續創新，就像台灣機械業的未來，從精密機械進化到自動化機械和智慧機械，相信在台灣可見未來台灣機械變成智慧機械之都，邁向智慧機械王國。

「有產業才有勞工！」柯拔希表示，一例一休新政策出來，大家要適應一段時間，該調整的我們來調整，但產業界的聲音，也是很重要，一例一休在台灣剛出來，對產業有某種程度的衝擊，產業勞資會有一段時間磨合，勞資才會雙贏。

柯拔希說，希望以彈性工時解決，以機械業來講，很多機械業在海外工作時，勞工的加班包括海外裝機，無法說停就停，所以機械業已行文請勞動部幫忙，也請立法院幫忙，不一定要全部人都適用一種法規，一例一休對很多產業不能完全百分之百適用，

媒體追問產業界是否向中央建議機械業要跳脫一例一休的固定工時，柯拔希說，產業請勞動部解釋，一例一休制度會影響海外裝機問題，獲得勞動部的解釋，強調政府對機械業很支持。

友嘉集團總裁朱志洋說，一例一休對製造業有影響，對服務業衝擊更大，但既然一例一休已公布實施，對企業家一方面是個衝擊，一方面也讓企業界思考，基本上在製造產業這一部份走向自動化，應用自動化取代人力，在效率上提升，盡量減少加班的偶發性和突發性的加班工時，「尤其在星期天或國定例假日這種加班能避免，星期六加班還Ok！」

朱志洋表示，機械業走向自動化，可以減少人力，重要不只在自動化，在後勤、行政、財務與研發，在系統上加強，軟件本身建構也能提升人員工作效率。

(中時)