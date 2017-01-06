西半部空品差 環署：北部星期天改善

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環保署今天表示，西半部空品差主因是受到大氣擴散條件不佳影響，預估北部星期天冷空氣下來後就會改善，中南部要等下週一。

今天西部空氣品質不佳，雙北市許多地方也霧茫茫。行政院環境保護署指出，受到大氣擴散條件不佳的影響，雙北及西半部空氣品質差，上午8時多處測站達到紅害等級，民眾出門要配戴口罩。

對此，環保署監測及資訊處長張順欽說，這波空污主因還是受到大氣擴散條件不佳、滯留鋒面影響導致，預估北部星期天等冷空氣下來後，就會好一點，而中南部則要到星期一才會改善。

至於冷空氣南下，是否會攜帶境外污染物來台，張順欽說，目前研判冷空氣的強度不強，因此雖然會攜帶一點點境外污染物，但不會有太大影響。1060106

(中央社)