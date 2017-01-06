中信內湖購地案 辜仲諒：相信員工清白

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台北地檢署偵辦中信銀內湖購地案，6日以證人身分傳喚中國信託慈善基金會董事長辜仲諒（前）。辜仲諒庭訊後表示，相信自己員工清白。中央社記者劉世怡攝 106年1月6日

台北地檢署偵辦中信銀內湖購地案，今天以證人身分傳喚中國信託慈善基金會董事長辜仲諒。辜仲諒庭訊後表示，相信自己員工清白。

特偵組偵辦中信金弊案，去年10月5日偵查終結，依違反金控法等罪名，起訴辜仲諒、國寶集團總裁朱國榮等8人，而北檢則持續偵辦中信銀內湖購地案。

北檢檢察官繼日前聲請羈押中信銀主秘陳永晉、中信前財務長張明田獲准後，今天則傳喚辜仲諒出庭。1060106

(中央社)