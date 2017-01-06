選國民黨主席否 吳敦義9日記者會說明

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外傳前副總統吳敦義9日將宣布參選中國國民黨主席，吳敦義辦公室今天表示，9日確實有安排記者會，是否參選，吳敦義會對外界說明。

國民黨主席今年5月20日改選，除國民黨主席洪秀柱表態爭取連任，外界點名有意參選的國民黨副主席郝龍斌被問及時表示，決定好了就會向大家報告。

外傳吳敦義將宣布參選，郝龍斌說，任何人對黨有想法、願意承擔都是好事。1060106

(中央社)