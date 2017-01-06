北市：計程車實施春節加成 照表收費
台北市公共運輸處今天說，農曆春節即將來臨，從1月23日起至2月1日台北市計程車實施春節加成，一律照表收費。
公運處表示，為體恤計程車運將在新春過年期間服務的辛勞，今年台北市計程車春節加成運價，每趟加收20元，將從1月23日開始，至2月1日2止，共計10天。
公運處說，因計程車已全面換新表，乘客請依計費表跳表金額支付車資，計程車駕駛人請使用新式計費表內建功能選取春節加成，如未選取或仍使用舊表者，仍應依跳表金額向乘客收費，不得額外加收。
公運處表示，搭乘計程車下車前請記得向駕駛索取乘車證明，如春節期間民眾遇有駕駛人超收車資或拒載等情形，可向該處或警察機關檢舉，或撥打1999專線申訴，經查證屬實者，可依違反公路法或道路交通管理處罰條例舉發。
公運處建議，由於春節拜年、應酬場合較多，民眾可多加利用計程車，以避免酒後駕車發生危險，保障自己及其他用路人安全。
公運處說，乘客在春節期間搭車時，能夠給予運將朋友打氣或額外鼓勵，讓大家一起過個快樂、平安的歡喜年，如有計程車相關問題，可撥打台北市民當家熱線諮詢。1060106
(中央社)
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