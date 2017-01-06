臘八節入選非遺 杭州寺廟卻取消送粥

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有千年歷史的杭州靈隱寺臘八節習俗5日入選浙江省第5批非物質文化遺產。但杭州一方面申遺，另一方面，各大寺廟都已取消寺內送粥活動。

據浙江在線，在杭州，臘八節（農曆12月初八）去各大寺院領一份充滿吉祥溫暖的臘八粥，已成為風俗。

杭州臘八節入選浙江非遺後，還要一級一級向上申報，申遺的最終目標是到聯合國教科文組織，申報世界非物質文化遺產。

新華社報導，中國的臘八節習俗已有1000多年歷史，在蘇軾的詩中曾有北宋時靈隱寺臘八盛況的記載。

每年農曆的臘月初八也是釋迦牟尼佛成道日，傳說最初信眾為了紀念釋迦牟尼佛成道，而用穀物、乾果進行供佛，其後演變出僧人感恩信眾而施粥的民俗儀式。

不過，報導說，出於安全考慮，從2015年起杭州靈隱臘八節就取消寺內的集體免費送粥活動，僅寺外的公益送粥照常舉行。一週來，靈隱寺的僧人、義工已經陸續將30萬份臘八粥送往學校、福利院、養老院等各大社區。1060106

(中央社)