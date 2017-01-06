廣東陸豐發生槍戰 6人受傷
據報導，中國大陸廣東省汕尾陸豐市昨天凌晨1時左右發生槍戰，兩夥人因債務糾紛互相開槍，造成6人不同程度受傷。
根據南都網今天的報導，槍案地點位於東海鎮馬街，槍戰發生時，仍有不少攤檔和娛樂場所在經營。
報導說，不少民眾用手機拍下雙方槍戰的場面。畫面顯示，在馬街上，兩夥人大打出手，有人昏倒地上。
其後，街上接連傳出槍響，再次有人倒地。
報導引述當地民眾說，兩夥人火拼不久後，有警車趕到，涉案者立即四處逃離，倒地傷者則被救護車送往醫院。
陸豐市人民醫院內，昨天上午幾名在衝突中受傷較輕的男子在醫院病床上接受警方審問。
據報導，陸豐市公安局對外通報指出，當時有30名男子因債務糾紛在馬街上毆鬥，雙方都有人開槍，而當局已抓獲7人，其他涉案人員在追捕中。1060106
(中央社)
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