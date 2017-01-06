一例一休衝擊 臺安醫院週日門診減

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因應一例一休，臺安醫院今天公告，從今年3月起，新增週五下午門診，原全日都有的週日門診改為僅上午有診。

基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院由基督復臨安息日會創辦，每週六為安息日，全員休假；現行週五僅上午有診，週日全天看診。

不過，因應一例一休，臺安醫院上午在官網貼出公告，自今年3月1日起，新增週五下午診，週日則減為僅上午有診。

週五下午新增的門診包含內科、外科、婦產科、小兒科、耳鼻喉科、身心科與眼科。1060106

(中央社)