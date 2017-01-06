「死也要死在水裡」 奧運金牌泳將孫楊 10指都無指紋
中國大陸游泳名將孫楊，在近2屆奧運奪下3金2銀1銅，3面金牌分別是1500、400與200公尺。他近期接受電視採訪時，指因在多年長距離游泳的超高強度訓練，現在10指的指紋已經消失。
大陸央視體育台，在上月31日跨年夜播放特別節目《2016體育年》，回顧包括里約奧運等大陸的好表現，訪問到孫楊。孫楊說：「我的手沒辦法用指紋，包括每次出國，很多國家多需要按指紋。」
因在水中時間太長，要練觸牆、轉身，練到沒指紋。孫楊補充說：「當然這不算傷害，以後每次看著手的時候，會是很好的年輕記憶。年輕時多吃點苦沒什麼。吃得起這個苦，未來才有擔當。」
另外，里約奧運400公尺自由式，孫楊輸給馬克霍頓，只摘下銀牌，所以他在接下來的200公尺自由式，有輸不得的壓力，「200自我抱著死也要死在水裡的念頭，這個再輸，好比天塌下，沒法接受，所有壓力都在我身上。」最終如願奪冠。
(中時電子報)
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