陽岱鋼轉戰巨人 火腿補償選左投？

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陽岱鋼今年轉戰巨人，前東家日本火腿如何選擇自由球員補償值得關注。(本報資料照)

旅日好手陽岱鋼去年行使自由球員後，今年確定將轉戰讀賣巨人，根據日職自由球員制度，陽岱鋼屬於B級球員，前球團可選擇年薪百分之60的補償金，或是1名球員加上年薪百分之40的補償金，前東家日本火腿將如何選擇自由球員補償，引起外界關注。

巨人今年在自由球員市場積極補強，成為日職史上首支在自由球員市場補強3名球員的球隊，失去陽岱鋼的火腿如何選擇？有日媒評估，火腿去年球季10勝級投手清一色都是右投，所以可能藉此找尋左投來進行補強，在挑戰球團初連霸之路，戰力更加健全。

另外也可能選擇二壘手，目前球隊當家二壘手田中賢介，今年5月將滿36歲，需找尋接替人選，雖然球隊也有許多年輕替補，但也有可能向巨人找來二壘手添加戰力。

在自由球員補償上，火腿2010年森本稀哲轉往橫濱時，選擇全額金錢補償，2013年陣中捕手鶴岡慎也轉戰軟銀，則是選擇選手加上補償金，2014年大引啓次轉戰養樂多，球團最終選擇全額金錢補償，此次陽岱鋼的轉隊，如何選擇，是否影響球團挑戰連霸戰力，值得觀察。

(中時電子報)