立院協商結論 訂長照與電業法三讀期限

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立法院院會今天通過朝野立法院黨團協商結論，9日協商電業法與長期照顧服務法部分條文修正草案，9日到11日在院會完成修法程序。

此外，各黨團同意針對106年度中央政府總預算案提案，請行政部門積極在10日前儘速向各提案立法委員及黨團溝通說明，以利11日協商討論。1060106

(中央社)