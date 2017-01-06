北市警推婦幼安全月曆 12正妹女警擔任大使
台北市警察局今推出正妹女警電子月曆，集結各分局12名外型俏麗的女警，作為月曆主題人物，代言不同婦幼安全標語，為響應無紙化行動，除了電子版月曆，還製成電腦桌布，可供民眾上網下載。
北市警局為展現女警軟實力形象，帶動民眾關注婦幼安全議題，特別選出具有婦幼優良事蹟又親切甜美的女警，擔任婦幼安全大使，透過女警們的號召，讓婦女兒童都能「安心生活、遠離恐懼」。
這次婦幼安全大使選拔歷經3個月籌畫、嚴選，每個候選人都須受過120小時以上婦幼安全專業訓練，曾獲選婦幼優良事蹟，並且是實際受理家庭暴力、性騷擾、性侵害的第一線人員，才具有候選資格。
此外，個性活潑陽光、平易近人也是必備條件，有「小任容萱」之稱的文山一分局復興派出所警員沈佩茹，不僅外型亮麗、笑容甜美，更充滿為民服務的熱忱，5年前她考上警察特考，現在第一線處理家暴與婦幼保護案件，並從事婦幼安全宣導。
警察局長邱豐光說，婦幼安全工作需要女性溫柔、善於傾聽的特質，女警在婦幼安全工作上一直佔有重要角色，這次推出「106年婦幼安全大使電子月曆」，希望透過網路力量，將婦幼安全零暴力的理念傳達至各個角落。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。