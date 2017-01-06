北市警推婦幼安全月曆 12正妹女警擔任大使

台北市警察局推出正妹女警電子月曆，集結各分局12名外型俏麗的女警，作為月曆主題人物。（北市警提供）

北市警選出12名亮麗女警，擔任婦幼安全大使，透過她們的號召，讓婦女兒童都能「安心生活、遠離恐懼」。（北市警提供）

台北市警察局今推出正妹女警電子月曆，集結各分局12名外型俏麗的女警，作為月曆主題人物，代言不同婦幼安全標語，為響應無紙化行動，除了電子版月曆，還製成電腦桌布，可供民眾上網下載。

北市警局為展現女警軟實力形象，帶動民眾關注婦幼安全議題，特別選出具有婦幼優良事蹟又親切甜美的女警，擔任婦幼安全大使，透過女警們的號召，讓婦女兒童都能「安心生活、遠離恐懼」。

這次婦幼安全大使選拔歷經3個月籌畫、嚴選，每個候選人都須受過120小時以上婦幼安全專業訓練，曾獲選婦幼優良事蹟，並且是實際受理家庭暴力、性騷擾、性侵害的第一線人員，才具有候選資格。

此外，個性活潑陽光、平易近人也是必備條件，有「小任容萱」之稱的文山一分局復興派出所警員沈佩茹，不僅外型亮麗、笑容甜美，更充滿為民服務的熱忱，5年前她考上警察特考，現在第一線處理家暴與婦幼保護案件，並從事婦幼安全宣導。

警察局長邱豐光說，婦幼安全工作需要女性溫柔、善於傾聽的特質，女警在婦幼安全工作上一直佔有重要角色，這次推出「106年婦幼安全大使電子月曆」，希望透過網路力量，將婦幼安全零暴力的理念傳達至各個角落。

(中時)