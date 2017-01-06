韓團SF9首度來台 粉絲尖叫接機

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團員在入境大廳向接機粉絲揮手致意。(范揚光攝)

上百位接機粉絲搶拍偶像。(范揚光攝)

韓國男團SF9上午飛抵桃園機場，上百位接機粉絲早已在入境大廳守候，當團員走出時瞬間引發粉絲尖叫，並爭相搶拍偶像風采。

首度來台的SF9難掩興奮之情，除了參加電視台除夕特別節目錄影，團員還表示一定要抽空品嘗台式古早味蛋糕、小籠包和奶茶等台灣美食。

(中時)