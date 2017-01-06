假郭董之名詐騙投資 台灣愛迪生遭起訴
有「台灣愛迪生」稱號的鄧鴻吉，涉嫌於2013年間偽造鴻海集團的電子郵件，假冒鴻海集團董事長郭台銘已同意投資「微型風力發電機」，藉以取信江姓女子投資3000萬，另借款850萬元，後支票跳票，被害人才發覺是騙局。台中地檢署偵結，依詐欺、偽造文書罪嫌起訴鄧鴻吉及其公司總經理張春輝。
起訴書指出，鄧鴻吉為台灣愛迪生公司負責人，並擔任福彥科技公司董事長，張春暉為台灣愛迪生公司總經理。鄧鴻吉於2012年間透過友人與微型風力發電機創作人郭仲益接洽，佯稱他已取得多筆訂單，希望能價購其專利權。
隔年，鄧鴻吉即對外聲稱已取得微型風力發電機專利權，準備量產銷售，對外召開投資說明會，並安排有意投資者前往福彥公司參觀，其中江女夫妻有投資興趣。
同年3月，時任鴻海集團董事長特助王澤明及資深經理李雨龍，受邀至福彥參觀，但兩人評估後認為微型風力發電機售價太高，缺乏競爭力，並無投資意願。
鄧鴻吉竟指示張春輝，偽造李雨龍所發的電子郵件，內容提及，「鴻海及郭台銘董事長，對微型風力發電機投資案已有最後定案，但愛迪生開價每股32元太高，希望能調降為每股27元，1/5前雙方可完成合作協議」。
鄧鴻吉再將該郵件轉傳給江女，讓江女誤以為鴻海已有投資意願，且論及價金，江女信以為真，立即匯款3000萬投資台灣愛迪生公司。
鄧鴻吉又找人假冒「李雨龍」，騙江女會面，表示因關心台灣愛迪生公司本身的增資募款情況，可能連帶影響鴻海投資意願，希望江女以借款方式先出借850萬元，使投資案順利完成。但相隔3個月後，鄧鴻吉支票跳票，江女才驚覺受騙。
(中時)
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