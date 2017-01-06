立院換地遭質疑 柯文哲：壞人難懂好事
台北市長柯文哲今天被問及有台北市議員質疑台北市政府和立法院換地案有政治考量時表示，「壞人很難了解，好人為何要做好事」。
柯文哲上午出席「106年度台北市庇護工場春節產品宣導」記者會後受訪說，「奇怪耶」，換地案只是單純市政議題，大家卻賦予太多政治意義，都以為是要跟中央政府私下交易。台灣有太多政治意涵，其實這是市政需要，不用想那麼多。
至於台北農產運銷股份有限公司不滿遭調漲使用費到15％，揚言春節前怠工；柯文哲表示，政治上吵鬧都會有，但不要犧牲市民民生問題，會要求相關行政部門注意。1060106
(中央社)
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