日召回駐南韓大使 抗議慰安婦像

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日本今天表示，已決定暫時召回駐南韓大使長嶺安政，抗議南韓市民團體去年12月在南韓釜山市的日本總領事館前，設置象徵戰時受害慰安婦的少女雕像。

根據法新社，日本內閣官房長官菅義偉在記者會宣布上述舉措，以及延後高階經濟會談等其他措施。

他表示：「日本政府認為這種情況令人感到非常遺憾。」

除了召回日本駐南韓大使長嶺安政，菅義偉也說，日本召回駐釜山總領事，並暫停磋商日韓換匯議題。

菅義偉說：「日本政府將繼續強烈敦促南韓政府以及相關市政府迅速移走這尊少女像。」

南韓維權人士在釜山設置這尊少女像後，一度被移走。但日本鷹派防衛大臣稻田朋美上週在東京參拜備受爭議的靖國神社後，釜山當局改變想法，允許設置這尊雕像。（譯者：中央社盧映孜）1060106

(中央社)