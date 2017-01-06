推漢字教育 國際學者專家集思廣益
2017年「第7屆漢字與漢字教育國際研討會」今天在高雄登場，來自美、日、、韓、星及兩岸港澳等10個國家地區專家學者齊聚，彼此分享漢字教育經驗，並探討當前漢字教育趨勢。
這項研討會5日起至8日分別於高雄師範大學及文藻外語大學舉行，為期4天，將發表18篇專題、78篇論文及12篇海報，與會專家學者200餘人，分別來自美國、波蘭、日本、韓國、越南、大陸、台灣、香港、澳門、新加坡10個國家地區。
研討會上午在高師大舉行開幕式，由高師大校長吳連賞主持，中研院院士曾志朗也到場演講。
吳連賞表示，這次的國際研討會結合理論研究與實務，除了學術講座及論文發表外，同時與高師大附設中小學與高雄市四維國小合作，昨天舉辦台灣中小學語文教學觀課會，有50餘名與會貴賓參訪。
他期待，這次研討會為高雄帶來活絡的國際學術交流與豐沛知識盛宴，並能讓「漢字與漢字教育」發光發熱。
研討會策辦人高師大華語文教學研究所長鍾鎮城說，漢字及漢字教育早為東亞及東南亞語言文化圈共同重視推動。高師大華語文教學研究所也於2011年與大陸、香港、韓國、日本、新加坡等國數十所重點大學專家學者共同組成合作聯盟，彼此互享漢字的載體及科技應用資源，共同推動與深入研討當代亞洲及世界的漢字及漢字教育。1060106
(中央社)
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