台北四大年貨大街 周邊即日起交管

台北市「2017台灣年味在台北」年貨大街活動將在大稻埕迪化、台北後車站華陰街、台北地下街、寧夏等4大商圈舉行，即日起至2月12日周邊將交管。

「2017台灣年味在台北」規劃4大商圈，讓民眾採買年貨，時間從早上11時至晚上12時不等，台北市警察局大同分局擔心活動期間恐出現交通混亂情形，因此，針對4大商圈規劃交通管制措施。

警方在活動期間，封閉迪化街（南京西路至歸綏街）、華陰街（重慶北路至太原路、太原路至華陰街121號）、寧夏路（民生西路至平陽路，東側封閉，維持西側通行）等路段，禁止通行。

活動周邊，警方則疏導管制，範圍為北至民權西路、南至市民大道、西至環河北路、東至重慶北路；歸綏街（延平北路至環河北路）實施時段性東往西單行管制，時間為假日下午3時至晚上10時，平常日彈性管制。

至於民樂街（歸綏街至民生西路）部分往北單行，時間為星期六、日早上9時至晚上12時，星期五下午3時至晚上12時，星期一至星期四彈性管制；民樂街（民生西路至南京西路）往南單行，時間為星期六、日中午12時至晚上12時，星期五下午3時至晚上12時，星期一至星期四下午3時至晚上10時；另外民生西路、民樂街口在活動期間，每天早上11時至晚上11時，實施東西雙向禁止左轉入民樂街。

大同分局表示，開車民眾建議採買年貨民眾，盡量搭乘大眾運輸工具前往，避免塞在車陣中。1060106

(中央社)