勞工有3大憂慮 勞團盼政府重視

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台灣勞工陣線今天表示，目前台灣勞工有工資過低、退休生活保障不足跟工會組織率不足等3大憂慮，希望政府可以重視，尤其是工資過低的問題。

台灣勞工陣線為了更進一步了解工會領導人的看法，因此根據各縣市勞動局登記的企業工會為調查對象，全國共發出近千份問卷，希望藉由這份問卷瞭解工會領導人對於「工會體制」、「裁決機制」、「非典勞動」與「經貿自由化」等層面的意見與看法，以作為下階段台灣工會發展的動力。

台灣勞陣表示，有超過8成的工會幹部認為目前的整體勞動情勢是工資過低，約5成6認為退休生活保障不足，至於工會組織率不足則占3成8。

勞陣說，2000年做類似調查時，勞工問題前3名是引進外籍勞工、工會不自主跟失業率過高，因此顯示質工資倒退16年的狀況，已經是勞工最憂心的問題。

勞陣表示，將持續推動「最低工資法」的立法，透過對最低工資制度化、規則化，保障勞工權益，也希望政府可以重視勞工的3大憂慮。1060106

(中央社)