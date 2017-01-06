勞工有3大憂慮 勞團盼政府重視
台灣勞工陣線今天表示，目前台灣勞工有工資過低、退休生活保障不足跟工會組織率不足等3大憂慮，希望政府可以重視，尤其是工資過低的問題。
台灣勞工陣線為了更進一步了解工會領導人的看法，因此根據各縣市勞動局登記的企業工會為調查對象，全國共發出近千份問卷，希望藉由這份問卷瞭解工會領導人對於「工會體制」、「裁決機制」、「非典勞動」與「經貿自由化」等層面的意見與看法，以作為下階段台灣工會發展的動力。
台灣勞陣表示，有超過8成的工會幹部認為目前的整體勞動情勢是工資過低，約5成6認為退休生活保障不足，至於工會組織率不足則占3成8。
勞陣說，2000年做類似調查時，勞工問題前3名是引進外籍勞工、工會不自主跟失業率過高，因此顯示質工資倒退16年的狀況，已經是勞工最憂心的問題。
勞陣表示，將持續推動「最低工資法」的立法，透過對最低工資制度化、規則化，保障勞工權益，也希望政府可以重視勞工的3大憂慮。1060106
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。