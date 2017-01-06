Gogoro維修貨車起火 幸無人傷亡

「Gogoro」電動機車新北市新店區北新路店面今天凌晨發生道路救援維修車火警，車頭冒出熊熊火舌。（孟祥傑翻攝）

消防局調派13車、40名警義消趕往救援，火勢約5分鐘即撲滅。（孟祥傑翻攝）

起火貨車車頭及駕駛座幾乎全毀，大樓牆壁也被濃煙燻黑。（孟祥傑翻攝）

知名的電動機車公司「Gogoro」新北市新店區北新路店面今天（6日）凌晨4時許，停在店門前的道路救援維修貨車，疑因電瓶短路走火突然起火燃燒，車頭冒出熊熊大火，警消獲報趕至撲滅火勢，所幸無人傷亡，詳細起火原因仍待調查釐清。

消防局今天凌晨接獲社區警衛報案後，立刻調派13車、40名警義消趕往救援，火勢約5分鐘即撲滅，但起火貨車車頭及駕駛座幾乎全毀，大樓牆壁也被濃煙燻黑，所幸未波及店面造成延燒，也無人因此傷亡。

(中時)