婦人久病厭世 手綁機車衝愛河亡
高雄市同盟二路愛河河道6日上午發現1具頭戴安全帽的女性浮屍，警消將她打撈上來，已氣絕身亡，警方發現死者左手用紫色絲巾與機車左手把綁在一起，疑似騎車衝入愛河，死意甚堅；警方查出死者是53歲周姓婦人，在她身上包包發現遺書，透露因自己的身體狀況，神經系統壞了80%，因為不想客死異鄉，4天前開車回到高雄…。
高雄市環保局清理愛河污泥的工作船，今天上午9點，在愛河上游發現死者，警消獲報趕抵現場，發現女屍頭戴粉紅色安全帽，衣著完整的飄浮在水面上，消防員下河打撈遺體，卻發現死者衣服勾著沉入水底的機車，遺體隨後被打撈上岸。
警方發現婦人落河前還戴著耳機，一度以為是車禍遭人撞擊或不小心摔入河中，隨後在婦人皮包找到遺書，警方由遺書內容研判婦人可能久病厭世才尋短，已循線通知死者家屬，查明死因。
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