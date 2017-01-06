林濁水：蔡總統想面面討好不可能

前民主進步黨籍立法委員林濁水今天表示，總統蔡英文處理事情鉅細靡遺，直接接管很多政策，但蔡總統對政策不表態，一方面想當仲裁者、一方面想當決策者，要面面討好不可能。

林濁水接受廣播節目專訪，談及一例一休修法爭議說，西元2000年民進黨執政時就推過相關法案，但當時決定公務人員和勞工分開處理，現今修法等於是實踐當年承諾。

他說，行政院長林全會不知會漲價嗎？為何修法後才說？總統直接接管政策，每週舉行的執政決策協調會議中，林全沒反映財經相關部門聲音，政策就這樣定了。

林濁水表示，蔡總統做事鉅細靡遺，曾說不會退居第二線，但這很危險，很多決策拉到蔡總統的決策會議，希望做到面面討好、不得罪人，但這有難度。

他說，政策就是社會利益強制性重分配，一例一休或同志婚都是，蔡總統不決定，到底支持哪個？年金改革立場到底是什麼？總統不表態，立法委員只好吵成一團；既然國會大勝，就要拿捏出政策，有利、不利都向人民交代清楚，蔡總統要面面討好不可能。

林濁水表示，蔡總統一方面好像要做仲裁者，又要做決策者，這兩個角色就衝突了。1060106

(中央社)