泰旅遊嘉年華來了 彷彿一次玩遍全泰
泰國觀光局每年在曼谷舉行的旅遊嘉年華，將於25至29日在侖披尼公園舉行，將全泰國的各區特色景觀美食都搬來，遊客來訪就像是一次玩遍全泰國。
泰國觀光局舉辦的旅遊嘉年華是每年泰國旅遊活動的縮影，將全泰國的特色旅遊景點、民俗文化和特色美食搬到曼谷市區，也推廣介紹各地的旅遊特色，希望泰國民眾或國際旅客能夠前往體驗。
今年的旅遊嘉年華訂在25至29日舉行，適逢農曆春節期間，預料將有大批華人旅客參與這一場熱鬧又有趣的旅遊活動，可以將全泰國的景點特色一次體驗，觀光局還將在現場舉辦購物抽獎活動，有機票和酒店住宿等大獎，獎品總值超過100萬泰銖（約新台幣98萬元）。
活動是自每天下午2時到晚間10時，抽獎是在每天晚間9時，民眾可以在高架捷運BTS的沙拉典（SALA DAENG）站或地下鐵MRT的席隆站（SILOM）下車，再步行至侖披尼公園即抵達會場。
今年的旅遊嘉年華區分10個區域，以全泰國77省以及離島的精華旅遊集中在曼谷市區，一次體驗泰國各地的風情文化和特色美食，有到泰國的旅客千萬不要錯過這個難得玩遍泰國的機會。1060106
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。