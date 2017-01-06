泰旅遊嘉年華來了 彷彿一次玩遍全泰

泰國觀光局每年在曼谷舉行的旅遊嘉年華，將於25至29日在侖披尼公園舉行，將全泰國的各區特色景觀美食都搬來，遊客來訪就像是一次玩遍全泰國。

泰國觀光局舉辦的旅遊嘉年華是每年泰國旅遊活動的縮影，將全泰國的特色旅遊景點、民俗文化和特色美食搬到曼谷市區，也推廣介紹各地的旅遊特色，希望泰國民眾或國際旅客能夠前往體驗。

今年的旅遊嘉年華訂在25至29日舉行，適逢農曆春節期間，預料將有大批華人旅客參與這一場熱鬧又有趣的旅遊活動，可以將全泰國的景點特色一次體驗，觀光局還將在現場舉辦購物抽獎活動，有機票和酒店住宿等大獎，獎品總值超過100萬泰銖（約新台幣98萬元）。

活動是自每天下午2時到晚間10時，抽獎是在每天晚間9時，民眾可以在高架捷運BTS的沙拉典（SALA DAENG）站或地下鐵MRT的席隆站（SILOM）下車，再步行至侖披尼公園即抵達會場。

今年的旅遊嘉年華區分10個區域，以全泰國77省以及離島的精華旅遊集中在曼谷市區，一次體驗泰國各地的風情文化和特色美食，有到泰國的旅客千萬不要錯過這個難得玩遍泰國的機會。1060106

(中央社)