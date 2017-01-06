林全：期待台灣病媒蚊防治獨步全球

「我時常半夜睡覺睡到一半起來找蚊子」行政院長林全今天主持國家蚊媒傳染病防治研究中心台南研究中心大樓啟用時說，期待台灣病媒蚊防治獨步全球，這是對人民有感的工作。

國家蚊媒傳染病防治研究中心台南研究中心大樓去年4月揭牌，今天正式啟用，林全、行政院秘書長陳美伶、衛福部長林奏延等人全都出席，且參觀號稱建置亞洲最具規模的模擬住屋藥物試驗場及蚊子工廠等設施，林全還把手伸進蚊子槽中，試試雄蚊會不會叮人。

林全指出，台南研究中心大樓啟用是國家防疫工作非常重要里程碑的開始，公共衛生是台灣的強項，也是社會進步的指標，台灣做的不錯，在很早的年代就把瘧疾消除掉，有段時間蚊子不會困擾台灣。

林全表示，20年前，登革熱陸續出現後，成為嚴重的問題，台南和高雄104年疫情有很大的影響，引起關注；他認為病媒蚊研究要有戰略戰術指導，去年病例大幅減少，有第一步的成功，但不能自滿，真正挑戰是在未來幾年是否能防治成功。

林全期待未來夏季登革熱及茲卡病毒病媒蚊，不會對台灣造成威脅，即使有，也是零星的，境外移入病例及本土病例儘量減少。

他說，台灣埃及斑蚊盛行，擁有很好的實驗場域，台灣又有最好的醫療水準及公共衛生團隊，希望台灣病媒蚊防治獨步全球，將來只要談到病媒蚊，就會想到台灣，讓全世界人才到台灣取經交流，對國際有幫助，這也是對人民有感的工作。

林全表示，他自己有感觸，每戶人家不管裝潢的再好，都有支電蚊拍，看起來很便宜，不太好看，他一直想有沒有辦法不用電蚊拍，就能捕到蚊子，不讓蚊子困擾，「我時常半夜睡覺睡到一半起來找蚊子，若能發明東西捕到蚊子，對社會有很大的貢獻」。

林全認為做好病媒蚊防治，也有益於新南向政策，他說，東南亞和南亞國家，幾乎都有登革熱的問題，台灣做的好，就能協助他們，建立彼此的友誼，再推廣到全世界，他希望有天看到國家地理頻道等介紹台灣病媒蚊防治的貢獻和努力。1060106

(中央社)