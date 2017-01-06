歷史建築悲歌 百年花樑橋墩倒溪半年無人問
本報日前獨家披露，后豐鐵馬道花樑鋼橋橋墩整修期間，疑因包商施工不慎，1座百年橋墩遭大水沖倒，另座同齡橋墩則傾斜，事隔半年，記者上午重回現場，原傾斜橋墩也橫倒河床，橋墩、橋基甚至斷成兩截，殘破模樣令人心痛。
花樑鋼橋基礎加固工程停工多時，工地貨櫃屋休息室早已人去樓空，外頭長滿雜草，勞工安全衛生告示牌日期停留在去年5月25日，顯示之後，加固工程即停擺至今。
據了解，閤昱營造當時以2千300多萬元承包，以特殊挪移工法，將重達600、800多噸的橋墩，龜速移置27公尺旁的河床暫放，前後耗時半個月時間，不料去年6、7月間連遇兩次颱風大水，兩座橋墩皆遭沖倒。
「你看那個！」自行車遊客經過花樑鋼橋都覺得奇怪，從橋下俯瞰11公尺深的河床，兩座巨型橋墩倒地不起。
家住橋頭的居民陳家璿表示，他從小在這裡長大，古蹟應該保留，能維持現狀是最好，整修變成倒掉，看起來復原無望，覺得很可惜，也很遺憾。
世居當地的居民更是怒批包商不負責任，整修百年歷史建築卻留下爛攤子，破壞大甲溪美景，連亡羊補牢的誠意都沒有。
市府觀光旅遊局觀光工程科長葉慶隆表示， 因橋墩屬文化局列管的歷史建築，半年來與文資委員、承包商、顧問公司開過多次會議，討論修復方式。
葉慶隆說，應變小組會議上周已達成決議，將待顧問公司提出變更設計，預定本月下旬經文資會審查通過，才能進行修復工程。
(中時)
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