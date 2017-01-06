婷婷愛上人夫 自爆遭正宮嚇到軟腿
邵昕前妻婷婷近來鮮少出現在螢光幕前，這次竟在中天《麻辣天后傳》爆出天大秘密，那就是她曾在不知情狀況下，介入他人家庭，最後竟遭正宮找上門嗆聲，讓她嚇到腿軟。
婷婷回憶曾對某人一見鍾情，透露對方長得帥、談吐又幽默，讓她瞬間陷入愛河，還興奮把對方拉到自己開的服裝店更衣室裡壁咚。豈料對方竟是人夫，讓婷婷誤當小三，最後還被正宮烙人找上門，嗆聲：「我有看到老公跟妳（婷婷）的對話，載妳出去玩的車是我的。」讓婷婷當下腿軟，火速斬戀情。
另外，嘻小瓜則是找來媽媽訴說心中秘密，坦言2年前就知道兒子不喜歡女生，但依然全力支持兒子的決定，更難過回憶，嘻小瓜求學時期曾被老師言語霸凌卻不敢與她訴說，竟是多年後在嘻小瓜臉書上得知，讓她心痛又自責，利菁也不禁怒罵「好過分」並心疼嘻小瓜：「你很勇敢，心也自由了！」讓現場所有來賓感動落淚。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。