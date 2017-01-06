婷婷愛上人夫 自爆遭正宮嚇到軟腿

婷婷自爆曾誤當小三的秘密。(中天提供)

嘻小瓜媽媽難過回憶兒子在學校遭老師言語霸凌。(中天提供)

邵昕前妻婷婷近來鮮少出現在螢光幕前，這次竟在中天《麻辣天后傳》爆出天大秘密，那就是她曾在不知情狀況下，介入他人家庭，最後竟遭正宮找上門嗆聲，讓她嚇到腿軟。

婷婷回憶曾對某人一見鍾情，透露對方長得帥、談吐又幽默，讓她瞬間陷入愛河，還興奮把對方拉到自己開的服裝店更衣室裡壁咚。豈料對方竟是人夫，讓婷婷誤當小三，最後還被正宮烙人找上門，嗆聲：「我有看到老公跟妳（婷婷）的對話，載妳出去玩的車是我的。」讓婷婷當下腿軟，火速斬戀情。

另外，嘻小瓜則是找來媽媽訴說心中秘密，坦言2年前就知道兒子不喜歡女生，但依然全力支持兒子的決定，更難過回憶，嘻小瓜求學時期曾被老師言語霸凌卻不敢與她訴說，竟是多年後在嘻小瓜臉書上得知，讓她心痛又自責，利菁也不禁怒罵「好過分」並心疼嘻小瓜：「你很勇敢，心也自由了！」讓現場所有來賓感動落淚。

(中時電子報)