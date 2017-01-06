高雄輕軌偷工減料 監工、包商2人收押
高雄輕軌傳出偷工減料，包商在進行路基地盤改良工程時，未依工程設計施作深度6或7公尺的攪拌樁，而僅施作2至3公尺，許姓監工及包商陳姓實際負責人因背信、詐欺等罪遭檢方聲押獲准，另有股東、領班3人以10萬至20萬交保。
高雄地檢署指出，高巿府捷運局去年發包「高雄環狀輕軌捷運建設（第一階段）愛河高架橋西引道~C14車站統包工程」，其中「軌道園區路基地盤改良工程」由台洋公司承作。
不過檢方發現，地盤改良的地方是內政部公布的土壤液化高潛勢區，為使土質穩固，應依工程設計施作直徑60公分、深度6公尺或7公尺的攪拌樁1000餘枝。
但台洋公司42歲陳姓實際負責人、34歲柯姓登記負責人，竟共同意圖為自己不法之所有，並基於詐欺犯意聯絡，指示公司股東兼領班的48歲陳姓男子、46歲高姓男子及工人等，只要施作深度2至3公尺的攪拌樁即可。
檢方調查，台洋公司預先備妥合格的鑽心試體，在驗收時調包提出，使捷運局誤以為對方施作的攪拌樁符合工程設計深度與強度，而藉此偷工減料，詐取約200餘萬元的地盤改良工程款。
本月4日，雄檢指揮調查局南機站，至台洋公司營業處所、相關涉案人等辦公處所、住處等6處搜索，傳喚被告、證人共10人到案。
檢方指出，中興工程派駐監造的許姓監工明知工程有偷工減料，鑽心試體也被調包，仍於監造、驗收時護航，已損害公共工程安全、監造廠商及捷運局利益涉犯《刑法》背信罪，台洋公司陳姓實際負責人則犯詐欺取財，兩人因犯罪嫌疑重大，且有串供之虞遭收押，其餘柯、陳、高3人坦承犯行，則是交保候傳。
(中時)
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