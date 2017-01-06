年金座談傳架拒馬 中市警局：未考慮

我要評比

網路盛傳7日在中興大學舉辦的年金改革中區座談，警方將在現場架設鐵拒馬防衝撞，台中市警察局長陳嘉昌今天說，並未考慮使用鐵拒馬，籲民眾理性表達訴求，不要違反執法底限。

年金改革中區座談會7日將在中興大學舉行，由於上週在台北舉行時遭抗議民眾衝進會場，有網友指稱，中區座談台中市警方將改用易傷害民眾的刺絲型及刮刀型」的「鐵拒馬釘樁」，危害性相當大。

陳嘉昌澄清指出，到目前為止並未考慮使用鐵拒馬，但他呼籲民眾理性表達訴求，不要衝撞員警，如有訴求請透過管道程序反映，沒有獲准入場的民眾，警方在場外有設置服務台，並準備紙筆給民眾表達意見，將在收集後轉交相關單位。

陳嘉昌表示，警方會儘量採取柔性手段維持秩序，但執法的底限一定要堅持，希望不要衝撞員警導致受傷，沒有事先申請進入會場的民眾也請在管制線外表達訴求，違反規定的民眾警方將依法辦理。

陳嘉昌說，興大是校園，請民眾遵守學校的規定，也請民眾注意，7日中興大學將禁止車輛進入，非公務車輛無法進入。1060106

(中央社)