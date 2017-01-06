年金座談傳架拒馬 中市警局：未考慮
網路盛傳7日在中興大學舉辦的年金改革中區座談，警方將在現場架設鐵拒馬防衝撞，台中市警察局長陳嘉昌今天說，並未考慮使用鐵拒馬，籲民眾理性表達訴求，不要違反執法底限。
年金改革中區座談會7日將在中興大學舉行，由於上週在台北舉行時遭抗議民眾衝進會場，有網友指稱，中區座談台中市警方將改用易傷害民眾的刺絲型及刮刀型」的「鐵拒馬釘樁」，危害性相當大。
陳嘉昌澄清指出，到目前為止並未考慮使用鐵拒馬，但他呼籲民眾理性表達訴求，不要衝撞員警，如有訴求請透過管道程序反映，沒有獲准入場的民眾，警方在場外有設置服務台，並準備紙筆給民眾表達意見，將在收集後轉交相關單位。
陳嘉昌表示，警方會儘量採取柔性手段維持秩序，但執法的底限一定要堅持，希望不要衝撞員警導致受傷，沒有事先申請進入會場的民眾也請在管制線外表達訴求，違反規定的民眾警方將依法辦理。
陳嘉昌說，興大是校園，請民眾遵守學校的規定，也請民眾注意，7日中興大學將禁止車輛進入，非公務車輛無法進入。1060106
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。