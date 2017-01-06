最萌小貓熊組單身漢俱樂部 趁暖冬玩樂
台北市立動物園今天說 ，最萌動物寶座的野生小貓熊轉眼已1歲6個月，3隻雄性個體「奇奇、妙妙、可可」自組「單身漢俱樂部」，趁暖冬在園區內發洩精力，大玩追逐戲碼。
動物園表示，園區內的溫帶區裡，穩坐最萌動物寶座的兩對孿生小貓熊轉眼已1歲6個月，今年冬季雖然是「暖冬」，但隨著戶外氣溫下降至攝氏17至25度之間，正是野外小貓熊最適宜的生存溫度。
3隻雄性個體「奇奇」、「妙妙」、「可可」組成的小貓熊「單身漢俱樂部」，每天上演追逐玩耍戲碼，倦了就停下大嚼新鮮竹葉補充體力，反觀唯一的女生「美美」，仍然維持一貫的優雅閑靜。
動物園說，冬天是小貓熊相對活躍的季節，從前一夜草地被大量踩踏的情況，可看出小貓熊在地面跟棲架的活動量都不少。
3隻雄性小貓熊上午到戶外場活動，正是精力最旺盛的時刻，除爬上、爬下表演特技外，追逐、偷襲也是最喜愛遊戲項目，據保育員觀察，進入冬季之後，3隻雄性小貓熊對於新鮮竹葉的採食量有明顯地增加，想要觀賞小貓熊活蹦亂跳的遊客，建議早點到溫帶區守候。
動物園解釋，小貓熊約1歲時達到性成熟，每年發情期落在12月到隔年3、4月間，前年6月間，小貓熊媽媽「ㄚㄚ」和「美可」各自產下的一對雙胞胎，現已達可繁殖年齡。
保育員發現，目前4隻在園內出生的小貓熊以及「ㄚㄚ」和「美可」，都還沒有發情的跡象，反而是小貓熊爸爸「歡歡」，最近開始出現焦躁不安，頻繁發出吱吱叫聲，是小貓熊發情的典型徵兆。1060106
(中央社)
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