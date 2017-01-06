杜特蒂遠美之際 菲俄海軍將舉行演習
俄羅斯軍艦正在菲律賓進行親善訪問，菲律賓軍方透露，雙方海軍將會進行1場「交會演習」（PASSEX），但沒有公布演習地點。
俄羅斯無畏級反潛驅逐艦「崔布茲上將號」（Admiral Tributs）與補給艦「布托瑪號」（Boris Butoma），2日晚間航進馬尼拉灣，展開親善訪問，預定於7日離開。
菲律賓海軍新聞官林庫納（Lued Lincuna）表示，菲國海軍驅逐艦「胡瑪朋號」（BRP Rajah Humabon）將與「崔布茲上將號」舉行「交會演習」，時間是在對方離境之際。
林庫納說，俄羅斯的「布托瑪號」不會參與演習。
由於菲俄軍艦舉行演習的時機，適逢菲律賓總統杜特蒂「遠美親中俄」之際，引起外界關注。
林庫納說明，所謂的「交會演習」，是指雙方軍艦測試相互通訊與調動能力，是菲國海軍與來訪外艦的「傳統演習項目」，並非向特定國家釋放訊息。2012年俄羅斯軍艦來訪時，就已舉行過1次。
他強調，「交會演習」預計只有30分鐘，雙方不會有實彈射擊。
俄羅斯太平洋艦隊副司令米海洛夫（Eduard Mikhalov）於3日的歡迎儀式中曾說，俄羅斯未來盼能與菲律賓進行聯合軍事演習，不論是單純的調動演習或是動用武器系統的演習，俄方都很歡迎。1060106
(中央社)
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